VIDEO: Konsernya Rusuh, Instagram Young Lex Banjir Kritik

KLARIFIKASI DAN VIDEO FAKTA • Ini adalah rangkuman kejadian asli semalam, jadi ga ada tuh berita gue ngambek minta ga manggung, dan minta pulang, selesai, kita sesi photo sampe 2 jam lebih, dan yang provokator 5-6 orang mabok doang kok dan sudah di amankan • Terimakasih Buat bapa Polisi dan Panitia yang sudah sigap mengamankan." • kata fans , Panitia dan salah satu band temen gue yang nunggu gue dari jam 7 emang dari jam 8 malem 5-6 orang ini udah rusuh, semua band di sambit-sambitin pake botol, • Penonton minta acara di lanjutin, pas kita lanjutin lagu ke 4 di belakang terjadi kericuhan lagi sesama penonton, dan pihak keamanan minta acara untuk di berentikan. • Mohon maaf untuk para Lex Sugar @official_lexsugar23 yang udah bela2 in datang dari Lampung,Medan,Bekasi,Jakarta,Cirebon,Cikampek dan buat lex sugar banten!!! I love you!!!! Dan buat para warga banten yang harusnya terhibur, karna tingkah laku beberapa orang, acara harus di berentikan. Dan mohon maaf juga karena sudah terlanjur emosi, gue ngeliat ada botol yang mengenai penonton di bagian depan dan rata2 cewe-cewe makanya gue emosi dan kelepasan mengeluarkan kata2 yang kurang sepantasnya • • DAN UNTUK AKUN-AKUN ATAUPUN OKNUM YANG MEMUTARBALIKKAN FAKTA DAN CENDERUNG MENGARAH KE PROVOKASI, semoga tetap diberi rezeki, umur panjang, untuk beli susu anaknya, nafkahi anaknya sekolah sampai kuliah, selamat siang, Tuhan berkati. Jadilah pengguna social media yang pintar, dengan tidak menelan bulat2 berita provokasi yang beredar di media social -YoungLex • Sampai ketemu di Serang banten lain waktu #StopAduDomba #SerangLoveYoungLex #YoungLexLoveSerang #HipHop #HipHope

