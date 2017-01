LIRIK LAGU : Young Lex feat. Gamal 'GAC'- Slow

JAKARTA – Rapper muda Young Lex tetap meluncurkan karyanya di tengah kontroversi yang terjadi. Beberapa waktu lalu, ia menggandeng Gamal 'GAC' untuk berkolaborasi di lagu berjudul Slow.

Lagu yang dirilis pada 27 Oktober 2016 tersebut menceritakan tentang pencapaian mimpi. Dimana mimpi itu bisa digapai dengan perlahan-lahan dan tak perlu terpengaruh akan lingkungan sekitar. Berikut lirik lagu Slow:

[Gamal]

Melangkah sendiri

Seringkali kau melihat kanan kiri

Semua menyuruh tuk berlari

Would you slow down?

Kuatku berdiri

Tak ada yang peduli kau sakit hati

Berhenti atur nafas sendiri

Would you slow down?

[Young Lex]

Damn son Harus lebih tenang

And take time Harus pikir panjang

Masalah ada untuk dilawan

Coba fokus buka mata liat peluang

[Gamal]

Buka mata Lihat dirimu

Tak masalah Gapai mimpimu

[Young Lex]

I stick to the plan

I don’t give a damn

No need to worry we’re gonna be

We're gon' be all right sometimes we need to

[Gamal]

Slow Slow

We're gon’ be all right sometimes we need to

Slow Slow

We're gon’ be all right sometimes we need to

[Young Lex]

Lalu harus pikir dengan cara baru lalu

Yang berlalu biar jadi masa lalu

Yang negatif biar jadi angin lalu

Ayo coba

Freeze harus lebih dingin

Peace tolong didamaiin

Cheers tolong dituangin

Lebih santai dikit

Kalau panas harus cooling down

[Gamal]

Buka mata Lihat dirimu

Tak masalah Gapai mimpimu

[Young Lex]

I stick to the plan whoop

I don’t give a damn

No need to worry we’re gonna be

We're gon’ be all right sometimes we need to

[Gamal]

Slow Slow

We're gon’ be all right sometimes we need to

Slow Slow

We're gon’ be all right sometimes we need to

Slow slow down slow down down

[Young Lex]

Ombak tinggi jangan goyang harus siap ambil papan

Bilang mereka tetap tenang ku tetap maju ke depan

I don’t give a damn

We're gon' be all right sometimes we need to

[Gamal]

Slow Slow

We're gon’ be all right sometimes we need to

Slow Slow

We're gon’ be all right sometimes we need to

Slow Slow

We're gon’ be all right sometimes we need to

Slow Slow

We're gon’ be all right sometimes we need to