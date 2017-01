Yang Ganti Nama Bukan Noah, Tapi...

JAKARTA - Kabar pergantian nama baru dari band Noah, telah dibantahan oleh para personelnya, termasuk Ariel. Pelantun Separuh Aku tersebut menyebutkan jika pergantian nama terjadi di tim produksi, bukan Noah.

Terkait hal itu, vokalis asal Bandung tersebut merilis nama-nama baru yang akan bekerja sama tim Noah. Ia mengungkap 17 dari 18 nama-nama tim yang akan bekerja di balik panggung mulai dari manajer hingga penata rias dan masih mencari posisi lighting technician.

Selamat tahun baru 2017, terima kasih banyak untuk tim noah yg sudah bekerja secara total sampai akhir tahun 2016, semoga tahun depan kita semua bisa berkreasi lebih maksimal lagi. A photo posted by Ariel (@ariel_inst) on Jan 2, 2017 at 9:56pm PST

"Selamat tahun baru 2017, terima kasih banyak untuk tim Noah yg sudah bekerja secara total sampai akhir tahun 2016, semoga tahun depan kita semua bisa berkreasi lebih maksimal lagi," tulis Ariel dalam unggahan di Instagram, Selasa (3/12/2016).

Kabar pergantian nama baru Noah timbul akibat unggahan Ariel pada dua pekan lalu yang menyebutkan 'sampai ketemu di nama yang baru' dalam kolom keterangan gambar. Namun, ia langsung mengklarifikasikannya bahwa timnya yang akan berganti nama bukan bandnya.

"Oh enggak. Itu cuma bagian produksinya saja yang ganti, nama Noah-nya mah tetep, enggak ganti," tegasnya.