JAKARTA - Usai menyaksikan penampilan rap dari peserta Agung dan Mieke pada ajang live audition Rising Star, sang pembawa acara Robby Purba mengungkapkan bahwa rekannya Boy William pun jago dalam hal rap. Robby pun meminta Boy untuk menunjukkan keahliannya tersebut.

"Pada tahu enggak guys, kalau partner gue ini juga jago nge-rap? Ayo, Boy tunjukin," pinta Robby.

Rossa pun mendukung Boy nge-rap di atas panggung Rising Star dan berduet dengan Agung dan Mieke.

"Ayo Boy, tadi saja Robby sudah ngedance, sekarang giliran," timpal Rossa.

Memenuhi permintaan rekan-rekannya, Boy pun menggebrak paggung Rising Star dengan nge-rap seperti pada lagu Love The Way You Lie milik Eminem.