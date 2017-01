RISING STAR: Tampil Etnik, Modal G Five Buka Layar

JAKARTA - Rising Star Indonesia, Senin (2/1/2017) malam dipenuhi musikalitas etnik.

G Five memang menjadi peserta kategori band asal Yogyakarta yang menarik perhatian dari segi musikalitas serta performa panggung. Sang vokalis, Nina menampilkan tampilan ala etnik topi bulu burung Dayak.

Tak cukup itu, band beranggotakan lima orang ini menyanyikan lagu Hikayat Cinta yang pernah dipopulerkan oleh Glenn Fredly dan Dewi Perssik dengan aransemen khas etnik.

Liukan suara seruling digabungkan alat musik tradisional kulintang juga memperkuat orisinalitas G Five. Mereka pun mengantongi 83 persen dukungan plus empat yes dari para juri pun membuatnya melaju meraih skor 80 persen.

"Grup band ini idealismenya tinggi. Idealisme asyik tapi enaknya dan aransemennya banyak liuknya, enaknya bagi penonton harus diperhatikan juga," jelas Armand Maulana.

Ariel 'Noah' pun ikut mengingatkan agar G Five mempertahankan idealisme sekaligus easy listening bagi penonton.

Sementara Rossa sempat mengkritik suara vokalis yang malah membuat lagu kurang akrab di telinga. "Saya yes ke kalian dengan 80 persen musik, 20 persen penyanyinya, Nina. Seharusnya penyanyinya dapat 75 persen. Aransemen keren,"kata Rossa.

Penyanyi Ayat-Ayat Cinta itu pun sempat memberikan tips teknik menyanyi kepada Nina. Judika juga ikut menimpali agar Nina belajar mengolah vokal lebih baik.