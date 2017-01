RISING STAR 2016: Gagal, Rossa Tetap Puji Penampilan Gracia

JAKARTA - Panggung live audition Rising Star 2016 kembali digelar pada malam hari ini. Penampilan pertama dibuka oleh peserta wanita bernama Gracia Godinho yang berasal dari Timor Leste.

Wanita 21 tahun tersebut melantunkan dua lagu yakni Faded dari Alan Walker, dan Let Me Love You milik DJ Snake feat Justin Bieber.

Namun kesempatan audisi malam hari ini gagal memberikan langkah untuk Gracia melaju ke babak selanjutnya. Menurut expert Judika, Gracia terlalu gugup, dan menurut Rossa penampilan Gracia tetap keren.

"Malam hari ini sebenarnya buat aku kenapa aku yes ke kamu, aku rasa kamu dari babak room audition kamu peserta yang stabil. Tapi kamu memang malam hari ini terlihat nervous," ujar Judika.

"Malam hari ini, mungkin ini bukan penampilan terbaik kamu. Tapi bagaimana kamu mashup dua lagu ini keren. Walaupun kamu enggak lolos, tapi yakin kita bakal ketemu lagi," tutup Rossa.