FOTO: Unggahan Aurel Hermansyah Jadi Buah Bibir Netizen Lagi

JAKARTA - Putri kandung Anang Hermansyah dan Krisdayanti, Titania Aurelie Hermansyah, memang sering kali menjadi buah bibir dikalangan netizen. Setelah profesi DJ yang ia tekuni sempat mendapatkan cibiran dari netizen, kali ini justru pose foto wanita 18 tahun ini yang justru menjadi perbincangan.

Dalam foto tersebut, pelantun Dimarahi Tuhan ini berpose dengan mengenakan sebuah baju transparan, yang dilengkapi dengan sebuah celana ketat berwarna kulit. Namun para netizen justru menyatakan bahwa dalam foto tersebut Aurel tidak mengenakan celana dan tubuhnya hanya dibalut oleh sebuah baju transparan.

"Gk pake CD ya?," tulis its_amanda07.

"Huhh bajunya semakin trasparan," tulis shipiiwuland.

Meski cukup banyak netizen yang mengomentari secara pedaa foto yang di unggah Aurel beberapa waktu lalu, tetapi cukup banyak pula netizen yang justru membela kakak dari Azriel tersebut. Mereka bahkan menasehati para pembully Aurel untuk jangan selalu menghakimi mantan kekasih Tommy Rumengan tersebut.

"@aurelie.hermansyah Tadinya Salah Fokus, Setelah diamati Ternyata Masih Pake Celana,Tapi Cakep! lanjutkan Karyamu!," tulis zheendx.

"Waduh komentar section nya loh selalu ngejudge! Don't be so judgmental peeps! Take it easy! Om telolet om.. semangat yah @aurelie.hermansyah," tulis ayuwristi92.