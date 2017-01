FOTO: Cium Keponakan, Netizen Tanya Kapan Sandra Dewi Miliki Momongan

JAKARTA - Usai menikah dengan Harvey Moeis pada 8 Desember 2016 lalu, aktris sekaligus presenter Sandra Dewi memang sedang menunggu kabar gembira soal momongan. Ia bahkan mengaku sempat ingin untuk mengecek kehamilan sebelum hari Natal tiba.

Keinginan wanita 33 tahun ini untuk memiliki seorang anak nampaknya sudah tak terbendung lagi. Ia bahkan berkali-kali sempat mengunggah foto dirinya bersama seorang keponakannya bernama Moselle.

"Onti S will always love you ma moselle @sharenamoselle #sharenamosellegunawan," tulis Sandra pada keterangan foto tersebut.

Melihat unggahan tersebut, para netizen bertanya kapan penyuka Disney akan segera memiliki momongan. Mereka juga turut mendoakan agar Sandra bisa segera memiliki momongan.

"Kapan onti jadi mimi?," tulis qalbyananda.

"Semoga cepat dpt momonganny ya @sandradewi88 di thun 2017 ini," tulis andianfirmansyah.