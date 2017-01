FOTO: Hapus Twit-nya, Josh Groban Tidak Ingin Sindir Mariah Carey

LOS ANGELES – Mengomentari insiden lip sync Mariah Carey di konser Rockin’ Eve 2017, rupanya Josh Groban tidak lepas dari perhatian netizen. Komentar-komentar hujatan yang menimpali pernyataan Josh di Twitter rupanya lepas kendali.

Josh mengaku hanya bercanda ketika mengunggah cuitan yang diunggah hari Minggu 1 Januari 2017 tersebut. Namun, reaksi yang didulang cuitan tersebut rupanya melebihi perkiraannya dan terkesan sangat jahat, sehingga Josh harus menghapus cuitan tersebut.

“Menghapus cuitanku tentang sebuah penampilan tertentu karena itu dibuat dengan bercanda tapi ditanggapi lebih jahat dari yang terkira. Tidak untuk menyindir artis,” tulis Josh. Sebelumnya, cuitan Josh yang dihapus berbunyi, “Tiap kali ada satu suara indah dari generasi saya lip sync, malaikat jadi kehilangan sayap.”

Josh, yang aktif di Twitter, memang tidak membahas lebih lanjut tentang hal tersebut. Cuitan tersebut pun banyak mendapat dukungan dari netizen, meskipun terselip beberapa yang turut mencela Josh karena cuitan bernada menyindir tersebut. Meski begitu, Josh terlihat tidak ingin lagi membalas hujatan-hujatan yang datang dari netizen Twitter yang tidak diketahui asalnya, bahkan membuatnya menjadi resolusi tahun 2017.

Deleted my tweets about a certain performance because it was made in humor but taken way more meanly than intended. Not out to diss artists.