VIDEO: Chelsea Olivia Terharu Lihat Suami dan Anak Berdansa

JAKARTA - Aktris Chelsea Olivia mengaku terharu dengan sisi keromantisan sang suami, Glenn Alinskie. Bukan hanya memberikan sebuah perlakuan yang romantis kepada dirinya, ia pun terharu dengan perlakuan romantis sang suami terhadap sang anak.

Dalam video berdurasi singkat yang diunggah Chelsea melalui akun Instagram pribadinya, nampak sang suami sedang menggendong Nastusha sambil berdansa mengikuti irama lagu berjudul Something Stupid. Ia bahkan menuliskan keterangan video sambil berharap agar ia bisa selamanya merasakan hal tersebut.

"This is now!! Kok terharu yah ngeliat ini.️ Doaku untuk 2017 semoga bisa merasakan keindahan ini untuk selama-lamanya, Amen @glennalinskie @nastusha.olivia.alinskie," tulis Chelsea pada keterangan video.

Vieeo tersebutpun hingga kini telah ditonton oleh lebih dari 400 ribu orang. Dan dikomentari lebih dari 700 komentar. Para netizen bahkan mengaku ikut terharu dengan sisi romantis pria yang menikahi Chelsea pada 3 Oktober 2015 lalu.

"Gleennnn emangg ter...terrr....terrr so sweettttt. keep longlast bwt glenn & chelsea y @chelseaoliviaa," tulis arinpujiagustin.

"She's dancing with her daddy till the end . so cute like disney princess and prince," tulis tisawardatuljannah.