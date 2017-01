Ditya Buat Panggung Specta Indonesian Idol Junior 2016 Berurai Air Mata

JAKARTA - Specta Show Indonesian Idol Junior 2016 kembali digelar dalam suasana Tahun Baru pada Minggu 1 Desember 2017. Menampilkan 12 kontestan, tema yang diangkat pada pekan ini adalah tentang keluarga.



Penampilan pertama dibuka dengan sangat baik oleh Aura yang membawakan lagu Unconditionally milik Katy Perry. Penampilannya tersebut mendapatkan komentar yang positif dari salah satu juri Idol Junior, Daniel Mananta. "Itu adalah opening yang sangat memukau banget. Kak Daniel ngerasa ini sebuah penampilan yang tarafnya bukan cuma nasional tapi internasional. Jadi luar biasa sekali Aura," ujar Daniel di acara Idol Junior, MNCTV 1 Januari 2017.



Pujian juga diterima sejumlah kontestan lainnya. Maxis yang tampil dengan lagu Count On Me milik Bruno Mars disebut Vidi Aldiano sebagai penyanyi serba bisa. Penampilan memukau juga ditunjukkan Naora dengan lagu Semesta Cinta. Sedangkan suara renyah Alycia yang dia tunjukkan lewat lagu Put Your Records On milik Corinne Bailey Rae berhasil membuat Daniel puas.



Sebuah kejutan diperlihatkan Sharon yang berhasil membawakan lagu Because You Loved Me milik Celine Dion dengan sangat bagus. Nadya yang menyanyikan lagu I Love You Daddy milik Ricardo and Friends berhasil mendapatkan standing ovation dari Vidi dan Nola Be3.



Sementara, Navis tampil dengan enerjik di atas panggung. Membawakan You’ve Got A Friend, Vidi menyebut Navis selalu tampil dengan membawa keriangan di atas panggung. Sedangkan, Putri yang menjadi penampil terakhir, kembali mendapatkan pujian setelah berhasil membawakan lagu upbeat Dancing Queen milik ABBA.



Sementara, panggung Specta Show sempat dibanjiri air mata ketika Ditya tampil dengan membawakan lagu Ayah. Lagu lawas yang kemudian di-remake Peterpan featuring Candil itu dibawakan junior termuda ini dengan penuh ketulusan. Nola B3 bahkan tidak bisa menahan air matanya saat mendengarkan Ditya menyanyikan lagu itu.



"Ditya, kok kamu bikin mama Nola nangis lagi sih? Penampilan kamu hari ini sangat menyentuh mama Nola. Kamu tulus menyanyikannya. Terima kasih kamu sudah menyanyikan dengan indah dan kamu menyanyikannya tetap konstan dari depan sampai belakang. Dan kamu membuat mama Nola terharu lagi untuk kesekian kalinya," ujar Nola Be3 berkomentar.

Selain membuat Nola terharu, penampilan luar biasa dari Ditya pun membuat Vidi dan Daniel terpukau. "Kalau dari Kak Vidi, truthfully, Ditya nyanyi seperti curhat yang disampaikan melalui melodi. Kak Vidi yakin, papa di surga pasti denger dan akan sangat bangga lihat Ditya berada di panggung spektakuler Idol Junior ini," kata Vidi.



Saat menyanyikan lagu itu, Ditya pun terlihat menangis. "Ditya, kamu nyanyi dengan tulus banget, bener-bener penampilan terbagusnya Ditya yang Kak Daniel pernah lihat. Luar biasa sekali, menyentuh kita semua,” ucap Daniel.



Panggung Specta juga dikejutkan dengan penampilan Akbar. Sering mendapatkan kritik dan beberapa kali masuk bottom two, pekan ini kontestan asal Bandung itu justru tampil dengan sangat baik saat membawakan Lagu Rindu milik Kerispatih.

Dari 12 kontestan yang tampil hari ini, Ayi dan Paundra gagal memukau juri. Ayi yang biasanya tampil lincah di atas panggung terlihat kurang bersemangat saat menyanyikan lagu Sahabat Sejati milik Sheila On 7. Kontestan asal Poso ini mengaku sedang kurang fit. Sedangkan Paundra yang membawakan lagu Yang Terbaik Bagimu milik Ada Band dan Gita Gutawa mendapatkan kritikan dari juri tentang bagaimana menyiasati lagu yang mungkin kurang sesuai dengannya