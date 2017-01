FOTO: Shireen Sungkar Berharap Tak Ada Pesta Kembang Api Tahun Baru, Kenapa?

alhamdulillah y Allah untuk semuanya ,bersyukur bersyukurrr ❤️❤️❤️❤️ mudh mudhan ditahun berikutnya kita semua dikasi kesehatan kenikmatan dunia akhirat ,,, dan kata kata terahir smoga g banyak petasan dan kembang api belakang rumah ,,,secara ada bayi nanti bangun terus 😩😂 #dramaibuibu #cuthawwamedinaalfatih #teukuadamalfatih #masyaaallah @teukuwisnu

A photo posted by Shireen Sungkar (@shireensungkar) on Dec 31, 2016 at 5:13am PST