Lagu Kolaborasi Jennifer Lopez dan Drake Diduga Bocor

LOS ANGELES - Jennifer Lopez dan Drake jadi pembicaraan hangat saat menghadiri pesta bertajuk Winter Wonderland Prom di Las Vegas karena mereka tertangkap kamera berciuman. Namun di luar itu, ternyata ada hal menarik lain dari pesta tersebut yang tak kalah hebohnya, yakni bocornya audio diduga lagu baru kolaborasi dua musisi beda generasi itu.

Dilansir Aceshowbiz, sempat diputar sebuah lagu pop ketika Drake dan JLo berdansa setelah mereka dinobatkan sebagai raja dan ratu pesta. Dari video yang direkam oleh fans, terdengar suara musik seperti di lagu Once Dance dan Waiting for Tonight.

Drake and J Lo last night at the Winter Wonderland Prom. (Y'all hear that collab playing in the background though..πŸ‘€) pic.twitter.com/rshogtslGx