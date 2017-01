Yuk Dengar Suara Emma Watson di Soundtrack Beauty and the Beast

Beauty and the Beast (Foto: ist)

LOS ANGELES - Beberapa hari lalu beredar audio diduga rekaman Emma Watson menyanyikan lagu utama Beauty and the Beast yang bocor ke internet. Tak lama setelah bocoran itu beredar, kini fans akhirnya bisa mendengar audio resmi rekaman tersebut.

Akun Twitter resmi Beauty and the Beast mengunggah audio berdurasi 33 detik berisi suara Emma. Sama seperti versi yang lebih dulu bocor, di sini mantan bintang Harry Potter tersebut menyanyikan lagu Something There.

Here's your exclusive first listen of @EmmaWatson​ singing 'Something There' from Beauty and the Beast. #BeOurGuest pic.twitter.com/AWpcrDmELY — Beauty and the Beast (@beourguest) December 31, 2016

"Ini dia, kesempatan eksklusif pertamamu mendengarkan @EmmaWatson menyanyikan 'Something There' dari Beauty and the Beast, #Beourguest," tulis tim di Twitter.

Untuk sementara, fans harus puas hanya mendengar audio setengah menit tersebut. Versi penuh dari Something There baru akan bisa didengar tahun depan ketika film live-action Beauty and the Beast tayang di bioskop 17 Maret 2017.

Sementara itu, Emma Watson dipercaya untuk memerankan karakter Belle di Beauty and the Beast bersama Dan Stevens yang menjadi si Buruk Rupa alias pangeran yang dikutuk. Selain keduanya, film legendaris Disney ini juga didukung oleh Josh Gad, Ian McKellen, Emma Thompson, Kevin Kline, dan Gugu Mbatha-Raw.