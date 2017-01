Mariah Carey Dihujat Habis-habisan Nyanyi Lip sync di Puncak Acara Malam Tahun Baru

NEW YORK - Malam tahun baru seharusnya menjadi sesuatu yang istimewa bagi Mariah Carey. Namun sungguh sangat disayangkan penampilan dalam menyambut tahun baru, malah menjadi hujatan setelah dinilai tampil buruk. Ibu dua anak itu jelas melakukan lip sync saat menyanyikan lagu pembukanya, Auld Lang Syne.



Penyanyi berusia 46 tahun itu menjadi bintang utama Dick Clark’s New Year Rockin’ Eve 2017 di Times Square, New York, Amerika Serikat, Sabtu (31/12/2016).

Tak berhenti di situ, penampilannya jadi kian kacau ketika dia menyanyikan dua lagu hits-nya, Emotion dan We Belong Together. Masalah itu terjadi akibat rekaman latar.



“Selamat Tahun Baru! Kami tidak bisa dengar! Kami tidak melakukan sound check untuk lagu ini, jadi kami hanya akan bilang ini dulu pernah jadi nomor satu. Biarkan audiens yang menyanyi. Tolong perlihatkan di monitor!” ujar Mariah, yang berusaha keluar dari masalah itu ketika berusaha menyanyikan Emotion, seperti dikutip Wenn.



Mariah akhirnya berhenti bernyanyi dan berdansa sepanjang lagu itu diputar. Dia terlihat tidak bahagia dengan insiden di malam taun baru itu. “Ini tidak jadi lebih baik,” ujar dia.



Insiden ini membuat Mariah menjadi bulan-bulanan kritikan di media sosial. Tak hanya netizen, selebritas pun ikut menyindir sikap Mariah tersebut.



“Tiap kali ada satu suara indah dari generasi saya lip sync, malaikat jadi kehilangan sayap,” tulis bintang opera Josh Groban di Twitter.



Aktor Josh Gad menyebut aksi Mariah di malam tahun baru itu sebagai pertunjukan komedi. “#Mariah Carey sedang melakukan workshop peningkatan Second City secara live di TV memberi saya hiburan sekarang,” kata dia.



Netizen pun ikut komentar mereka atas penampilan buruk Mariah itu.

“Semua orang di Times Square menyanyikan lagu Mariah Carey, kecuali Mariah Carey #lipsyncfail2016,” tulis seorang netizen.

“Korban lagi, teknisi sound Mariah Carey,” tulis yang lainnya.



“Rasa jijik yang saya rasakan selama nonton penampilan Mariah Carey adalah puncak 2016 saya,” ucap pengguna Twitter.



Rockin’ Eve dibuka dengan penampilan Fifth Harmony—yang masih beranggotakan lima orang. Penampilan ini sudah direkam sebelum Camila Cabello mundur pada 16 Desember lalu. Ini adalah penampilan grup itu dengan lima orang anggota. Selain Mariah dan Fifth Harmony, Ryan Seacrest, DNCE dan Gloria Estefan juga memeriahkan acara ini.