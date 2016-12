Miley Cyrus Bakal Lakukan Hal ini Sebelum Menikah dengan Liam Hemsworth

LOS ANGELES – Sebelum menikah dengan Liam Hemsworth, Miley Cyrus memiliki keinginan tersendiri. Dia mengaku ingin tampil dalam sebuah film romantis, seperti saat pasangan ini tampil di film The Last Song.



“Miley ingin melakukan beberapa film lainnya di 2017 dan akan senang untuk bekerja dengan Liam. Ini bisa menjadi film yang romantis, komedi, atau sesuatu di mana mereka memainkan karakter yang saling membenci, tapi dia ingin melakukan itu sebelum menikah karena dia senang dengan bagaimana hubungannya dengan Liam berjalan saat ini,” kata seorang sumber.



Pada 2010, Miley sukses menyelami karakter perempuan pemberontak di The Last Song, film romantis yang diadaptasi dari buku Nicholas Sparks dengan nama yang sama. Kemudian di kota ayahnya, dia bertemu dengan atlet voli pantai yang populer. Keduanya pun jatuh cinta.



Setelah melakoni film tersebut, Miley dan Liam memulai hubungan romantis mereka dan berkencan, sebelum akhirnya mengumumkan utuk bertunangan pada 2012. Keduanya memang sempat berpisah pada 2013, tapi akhirnya kembali bersama di 2015 dan bertunangan.



Dilansir Aceshowbiz, belum lama ini, pasangan tersebut baru saja menghabiskan liburan bersama-sama dan Miley telah mengunggah foto mereka melalui akun Instagram.

“Selamat Liburan!” tulisnya sebagai judul foto.



Miley dan Liam pun dikabarkan telah merencanakan pernikahan mereka, namun hingga kini keduanya masih belum mengumumkan tanggal bahagia itu.