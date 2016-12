Catat! Jadwal Artis Korea yang Bakal Datang ke Indonesia pada 2017

JAKARTA - Sejumlah artis baik dari girl band, hingga boy band Negeri Ginseng, bakal menyapa fans mereka dengan menyambangi sejumlah negara. Di antara mereka juga ternyata dijadwalkan menyambangi Indonesia.



Sepanjang tahun 2016, tak kurang dari 11 artis asal Korea membuat “gila” para penggemar K-Pop Indonesia. Rangkaian kehadiran itu dimulai dengan penampilan EXO pada awal Februari, disusul SNSD pada April, CL 2NEI di Agustus, hingga SHINEE yang menutup daftar artis Korea yang datang ke Indonesia.

Lalu siapa saja artis Korea yang berpotensi hadir pada 2017?;

1. Park Bo Gum

Membuka lembaran baru, pecinta drama Korea akan dihibur Park Bo Gum. Aktor yang sedang menanjak popularitasnya ini telah dikonfirmasi akan menggelar jumpa fans di Indonesia. Mecimapro selaku promotor telah menetapkan tanggal kedatangannya.



Dipastikan, junior dari Song Joong Ki ini akan menggelar fanmeeting di The Kasablanka Hall, Jakarta, Jumat, 13 Januari 2017.



2. GOT7

Kelompok music GOT7 bakal menggekar konser keduanya di Indonesia. Boy Band asuhan JYP Entertainment ini telah dikonfirmasi akan menggelar konsernya di Tanah Air. Mecimapro selaku promotor telah mengkonfirmasi kedatangan boy band yang merupakan junior dari 2PM itu.



Tujuh anggotanya, Jackson, JB, Mark, JR, Youngjae, Bambam, dan Yugyeom akan menggelar konser pada Sabtu, 18 Februari 2017.



3. Monsta X

Monsta X tidak bisa melupakan fans Indonesia. Untuk itu para personelnya berjanji menyambangi Indonesia. Deretan artis yang bernaung di bawah StarShip Entertainment ini akan membuat kejutan lewat konser yang akan berlangsung di Indonesia Convention Center (ICE) BSD CITY. Namun, belum dipastikan waktunya.



4. EXO

Boyband fenomenal besutan SM Entertainment ini dijadwalkan menggelar konser ketiga mereka bertajuk Exo’luXion. Pihak managemen memasukkan Indonesia menjadi salah satu negara yang bakal disinggahi.

Sayang, belum diketahui kapan EXO akan datang, meski para penggemar sudah tidak sabar menyambut kedatangan boy band yang digawangi Suho, Xiumin, Tao, Lay, Chen, Baekhyun, Chanyeol, D.O, Kai dan Sehun ini.



5. BTS

Boy band yang sukses menggelar fanmeeting dan showcase di Jakarta pada 2015 itu berencana kembali ke Indonesia. Boy band yang digawangi Jin, Suga, Rap Monster, J-Hope, Jimin, V dan Jung Kook ini terus memberikan kode bahwa Indonesia harus masuk ke dalam konser tur dunia mereka yang kedua dan itu telah dijadwalkan pada tahun depan.



6. Lee Min Ho

Kehadiran aktor ganteng yang hit lewat drama The Heirs ini mungkin menjadi artis yang paling banyak dinanti para fans Kpop di Indonesia. Nah, tahun depan Lee Min Ho dijadwalkan kembali menggelar fanmeeting di sejumlah negara di Asia.



Rencana ini tentu saja menimbulkan banyak harapan bahwa kekasih Suzy Bae dari Miss A itu bakal menjejakkan kakinya di Indonesia. Apalagi dengan menjadi model utama dari produk kopi instan Indonesia, besar kemungkinan Min Ho bakal mampir ke Indonesia.



7. Song Joong Ki

Tak kalah dengan Lee Min Jo, Song Joong Ki yang terkenal lewat drama Descendants of The Sun ini diharapkan bisa datang ke Indonesia tahun depan. Memang belum dapat dipastikan karena jadwal syutingnya padat. Akan tetapi pihak managemen siap memasukan nama Indonesia jika waktu sang artis ini kosong dan akan dilakukan pada 2017.



Rumor kedatangan Song joong Ki ke Indonesia pun semakin kuat. Apalagi setiap tahun Korea Festival yang dihelat di Indonesia ini telah menghadirkan beberapa aktor di Korea Selatan.



8. Lee Jong Suk

Aktor muda yang sedang digandrungi ini dikabarkan akan menggelar jumpa fans di Indonesia, mengingat drama yang dimainkannya seperti Pinocchio dan W disukai Drakor di Indonesia. Beberapa promotor juga telah memberikan kode bahwa aktor di bawah agensi YG Entertainment ini akan menggelar jumpa fans di Jakarta. Namun, belum dipastikan tanggalnya.



9. Seventeen

Seventeen menjadi boy band yang tengah berada di puncak populatitas. Para personelnya pun siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Sebelumnya, 12 cowok kece ini memang berjanji akan Jakarta karena antusias fans yang besar.



10. Super Junior

Beberapa anggota Suju telah menyelesaikan wajib militer. Ini membuka kesempatan para personelnya unutk kembali menggelar konser di Indonesia lewat tur dunia. Konser bertajuk Super Junior Super Show ini akan menyambangi beberapa negara di Asia.



ELF, sebutan penggemar Super Junior ini memang sudah sangat merindukan tembang milik Suju yang vakum selama dua tahun.