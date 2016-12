FOTO: Gading Marten Kembali Keluhkan Berita Dirinya yang Dipelintir Media

Ini headline paling mengganggu dan menurut saya sangat tidak tepat dan etis... pertama Terjaring disini maksudnya apa? Apakah saya ditangkap.. padahal isi beritanya toh sesuai dengan kejadian td malam kalo saya mengikuti tes urine dengan kooperatif.. Yg kedua kenapa musti membuat berita dengan kata2 pendukung AHOK??!! Sekali lagi saya bilang sbg warga negara ya saya ikut tes urine yg dilakukan BNN malam itu dan hasilnya negatif.. sedang judul beritany seolah2 lain dan bawa2 pilihan politik saya sbg warga negara. Mas mas ato siapapun yg nulis ini di Jpnn.com mbok ya nyari uang jangan gini2 amat... berita boleh cepat tp harus akurat dan pergunakan kalimat yg pantas.. pernah sekolahkan???

A photo posted by Gading Marten (@gadiiing) on Dec 30, 2016 at 6:17am PST