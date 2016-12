Drama W Menang Besar di MBC Drama Awards 2016

SEOUL - Sesuai prediksi, drama W - Two Worlds menang besar di ajang penghargaan tahunan MBC Drama Awards 2016. Dalam acara yang digelar di MBC HQ Samgamdong, Seoul, pada Jumat 30 Desember itu, W total memenangkan enam trofi.

Dua trofi didapat dari kategori-kategori utama, yakni Drama of the Year dan Daesang yang diraih oleh sang pemeran utama, Lee Jong Suk. Sahabat Kim Woo Bin ini memperoleh Daesang setelah unggul dalam proses voting yang dilakukan oleh sekitar 1.300 netizen.

"Dengan tulus aku berterima kasih. Kupikir ini adalah pertama kalinya aku segugup ini dalam hidupku. Aku tak bisa berterima kasih pada setiap orang satu per satu, jadi kupikir aku tak mengucapkan rasa terima kasihku secara benar," kata Jong Suk lewat Instagramnya seperti dilansir Soompi.

Ia berjanji, "Aku akan hidup dengan tak melupakan rasa syukurku. Aku akan bekerja keras untuk membalas award ini dengan sikap yang lebih ramah! Aku benar-benar berterima kasih. Selamat tahun baru."

Selain Drama of the Year dan Daesang, W juga meraih penghargaan di kategori Writer of the Year, Top Excellence Actresses (Han Hyo Joo), Top Excellence Actor (Lee Jong Suk), dan Best Couple. Kategori pasangan terbaik ini tentu saja diraih berkat chemistry sempurna Jong Suk dan Hyo Joo di sepanjang drama.

Berikut adalah daftar lengkap pemenang MBC Drama Awards 2016:

⦁ Daesang - Lee Jong Suk (W)

⦁ Drama of the Year – W

⦁ Male High Excellence Award for Mini-Series – Lee Jong Suk (W)

⦁ Female High Excellence Award for Mini-Series – Han Hyo Joo (W)

⦁ Male High Excellence Award for Serial Drama - Lee Sang Woo (Happy Home)

⦁ Female High Excellence Award for Serial Drama - Kim So Yeon (Happy Home)

⦁ Male High Excellence Award for Special Production Drama - Lee Seo Jin (Marriage Contract)

⦁ Female High Excellence Award for Special Production Drama - UEE (Marriage Contract)

⦁ Male Excellence Award for Mini-Series - Seo In Guk (Shopping King Louie)

⦁ Female Excellence Award for Mini-Series - Lee Sung Kyung (Weightlifting Fairy Kim Bok Joo)

⦁ Male Excellence Award for Serial Drama - Son Ho Jun (Blow Breeze)

⦁ Female Excellence Award for Serial Drama - Lim Ji Yeon (Blow Breeze)

⦁ Male Excellence Award for Special Production Drama - Seo Ha Joon (Flower in Prison)

⦁ Female Excellence Award for Special Production Drama - Jin Se Yeon (Flower in Prison)

⦁ Golden Acting Award for Mini Series – Kim Eui Sung (W) dan Im Se Mi (Shopping King Louie)

⦁ Golden Acting Award for Serial Drama - Kim Ji Ho dan Lee Pil Mo (Happy Home)

⦁ Golden Acting Award for Special Production Drama - Lee Hwi Hyang (Marriage Contract) dan Jung Joon Ho (Flower in Prison)

⦁ Best New Actor - Nam Joo Hyuk (Weightlifting Fairy Kim Bok Joo) dan Ryu Jun Yeol (Lucky Romance)

⦁ Best New Actress - Nam Ji Hyun (Shopping King Louie) dan Jo Bo Ah (Monster)

⦁ Best Couple Award – Lee Jong Suk and Han Hyo Joo (W)

⦁ Best Scriptwriter of the Year – Song Jae Jung (W)

⦁ Best Voice Actor – Choi Soo Jin

⦁ Best Child Actor – Ku Kun Min (Working Mom, Babysitting Daddy) dan Jung Da Bin (Flower in Prison)