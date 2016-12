Disney dan Universal Pictures Dominasi Film Paling Dinanti di 2017

LOS ANGELES - Perusahaan penjual tiket film online, Fandango baru-baru ini melakukan survey tentang film yang paling dinantikan publik di tahun 2017. Hasilnya, film Star Wars Episode VIII berada di posisi teratas.

Mengekor di belakang Star Wars Episode VIII, Guardians of the Galaxy 2, serta Beauty and the Beast menjadi urutan film yang paling dinantikan. Lewat hasil survey ini, Disney seolah menegaskan kekuatan sebagai pesaing terberat bagi rumah produksi lain, dengan menempatkan tiga judul film besutan mereka di posisi teratas.

Dalam hasil survey, Disney bukan satu-satunya rumah produksi yang berkuasa. Tiga film arahan Universal Pictures yakni The Fate of the Furious, Fifty Shades Darker, dan Despicable Me 3, masuk dalam urutan sepuluh besar.

Berikut adalah daftar film yang paling dinantikan di 2017, seperti dilansir Variety:

1. Star Wars: Episode VIII

2. Guardians of the Galaxy 2

3. Beauty and the Beast

4. Wonder Woman

5. Spider-Man: Homecoming

6. Justice League

7. The Fate of the Furious

8. Fifty Shades Darker

9. Logan

10. Despicable Me 3