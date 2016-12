Adegan Ciuman Terhangat 2016, Song Joong Ki dan Song Hye Kyo Jadi Juara

SEOUL - Song Joong Ki dan Song Hye Kyo memang menjadi penentu suksesnya film Descendants Of The Sun (DOTS),mereka juga menjadi jawara dalam daftar pasangan artis yang melakukan adegan ciuman paling hot di 2016.



Adegan ciuman yang diperlihatkan Song Joong Ki dan Song Hye Kyo berada di peringkat satu versi allkpop. Dalam daftar ini, adegan ciuman yang diperlihatkan di dalam truk menjadi paling favorit. Mereka mendapat nilai 18,8%. Ciuman itu menjadi inspiratif bagi banyak pasangan kekasih di Korea Selatan.



Posisi dua adegan ciuman hangat artis Korea Selatan jatuh kepada aktor dan aktris Eric dan Seo Hyun Jin yang sukses tampil di drama Oh Hye Young Again. Sementara, peringkat ketiga ditempati artis Jo Jung Suk dan Gong Hyo Jin yang apik di drama Incarnation Of Jealousy.



Artis lain yang tak kalah menunjukan kemampuan aktingnya saat mejalani adegan ciuman adalah Hyeri dan Park Bo Gum di drama Reply 1988. Pasangan artis ini menempati posisi keempat. Sementara, Park Bo Gum dan Kim Yoo Jung duduk diperingkat lima untuk adegan ciuman hangat. Keduanya memikat penonton lewat drama Moonlight Drawn by Clouds.



Peringkat terakhir diisi Kim Rae Won dan Park Shin Hye's lewat drama Doctors.

Selama 2016, drama yang dimainkan artis kenamaan Korea tersebut memang disukai. Bukan saja karena para bintang yang dihadirkan, juga cerita yang dibangun mampu membuat penonton hanyut didalamnya.