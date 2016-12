LIRIK LAGU : DJ Snake - Let Me Love You (feat. Justin Bieber)

JAKARTA - Let Me Love You menjadi hits tahun ini untuk para pencinta musik party. Lagu hasil kolaborasi DJ Snake dan Justin Bieber membuat pendengarnya ikut bergoyang dan larut dalam beat-nya.

Tak heran, lagu ini masuk dalam list saat DJ Snake ikut berpartisipasi dalam Djakarta Warehouse Project 2016 pada beberapa waktu lalu di Jakarta. Let Me Love You ini juga cocok menemani pesta malam tahun baru kamu yang ingin tetap bahagia ditengah lirik galaunya.

Yuk resapi liriknya berikut ini:





I used to believe

We were burnin' on the edge of somethin' beautiful

Somethin' beautiful

Sellin' a dream

Smoke and mirrors keep us waiting on a miracle

On a miracle

Say, go through the darkest of days

Heaven's a heartbreak away

Never let you go, never let me down

Oh, it's been a hell of a ride

Driving the edge of a knife

Never let you go, never let me down

Don't you give up, nah-nah-nah

I won't give up, nah-nah-nah

Let me love you

Let me love you

Don't you give up, nah-nah-nah

I won't give up, nah-nah-nah

Let me love you

Let me love you

Oh, baby, baby

Don't fall asleep

At the wheel, we've got a million miles ahead of us

Miles ahead of us

All that we need

Is a rude awakening to know we're good enough

Know we're good enough

Say go through the darkest of days

Heaven's a heartbreak away

Never let you go, never let me down

Oh, it's been a hell of a ride

Driving the edge of a knife

Never let you go, never let me down

Don't you give up, nah-nah-nah

I won't give up, nah-nah-nah

Let me love you

Let me love you

Don't you give up, nah-nah-nah

I won't give up, nah-nah-nah

Let me love you

Let me love you

Oh, baby, baby

Don't you give up, nah-nah-nah

I won't give up, nah-nah-nah

Let me love you

Let me love you

Don't you give up, nah-nah-nah

I won't give up, nah-nah-nah

Let me love you

Let me love you

Oh, baby, baby