Song Hye Kyo Terbukti Kalah Cantik dari Nana 'After School'

JAKARTA - Memasuki penghujung tahun, kembali muncul rangkuman momen yang ditangkap oleh kacamata publik, termasuk TC Candler's Independent Critics. Mereka kembali merangkum 10 nama artis dari berbagai negara di dunia dari sudut pandang kecantikan, ketampanan dan lainnya.

Dalam The 100 Most Beautiful Faces of 2016, mereka kembali mencantumkan nama penyanyi Nana 'After School' dari Korea Selatan sebagai juara bertahan.

Jika pada tahun lalu ia meraih posisi pertama, tapi kali ini ia hanya bisa bertengger di urutan kedua. Ia kalah dari Liza Soberano (Filipina-Amerika) dan Jourdan Dunn (Inggris).

Pemilik nama lahir Im Jin Ah tersebut sukses menggeser artis asal Negeri Ginseng lainnya. Termasuk aktris Song Hye Kyo yang pada tahun ini menjadi sorotan publik berkat aksinya dalam drama Decendants of the Sun, bersama aktor Song Joong Ki. Ia hanya mampu berdiri di posisi 98.

Selain itu, Nana juga menggeser sederet idola K-Pop dan aktris lainnya. Diantaranya yaitu Daye 'Berry Good' (87), Minhee 'Stellar' (76), Irene 'Red Velvet' (71), Suzy 'miss A' (62), Jessica Jung (49), Go Ara (45), Lisa 'BLACKPINK' (41), Yura 'Girs Day' (35), Seulgi 'Red Velvet' (29), Jennie 'BLACKPINK' (22), Taeyeon 'SNSD' (19) dan Tzuyu 'TWICE' (8).

Simak daftar lengkap The 100 Most Beautiful Faces of 2016 dalam video berikut ini: