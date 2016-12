FOTO: Pamer Foto Umrah, Netizen Puji Kecantikan Laudya Cynthia Bella

RIYADH – Ucapan syukur tidak habisnya diutarakan Laudya Cynthia Bella di Instagram di foto yang diunggahnya Jumat (30/12/2016). Bella dapat melaksanakan umrah bersama keluarga di pengujung tahun 2016 dan hal tersebut menjadi nikmat tersendiri bagi Bella.

Bella pun mendoakan agar banyak orang yang dapat merasakan indahnya Tanah Suci seperti dirinya, asal tidak berhenti berdoa.

A photo posted by Laudya Cynthia Bella (@laudyacynthiabella) on Dec 29, 2016 at 8:17am PST