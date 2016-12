Elton John Berikan Penghormatan Terakhir di Pemakaman George Michael

LONDON – Elton John benar-benar berusaha untuk memberikan penghormatan terakhir untuk sang sahabat, George Michael. Pemilik nama lengkap Elton Hercules John itu dikabarkan akan tampil di pemakaman Michael.

Kabar yang beredar menyebutkan John tak hanya akan datang, tapi juga tampil membawakan lagu untuk almarhum. Menurut pemberitaan Metro, penyanyi berdarah Inggris itu akan menyanyikan lagu Don’t Let the Sun Go Down on Me yang merupakan lagu duetnya dengan Michael.

John sejatinya sudah memberikan tribut kepada Michael di konsernya di Las Vegas, Kamis 29 Desember 2016. John membuka konsernya dengan menyanyikan Don’t Let the Sun Go Down on Me dan mengatakan bagaimana ia berharap bisa kembali menyanyikan lagu itu bersama mantan personel Wham! tersebut.

Di sisi lain, pemakaman Michael sendiri hingga kini masih belum diketahui kapan akan digelar. Keluarga masih berdiskusi terkait bagaimana baiknya menggelar upacara pemakaman itu, apakah akan menghelatnya secara terbuka atau tertutup.

Rumor lain mengatakan jika keluarga akan menggelar upacara pemakaman dua kali, salah satunya adalah upacara tertutup yang hanya dihadiri keluarga dan kerabat dekat. Sejauh ini jenazah Michael dipercaya akan dimakamkan di pemakaman Highgate, London Utara di sebelah makam sang ibunda.