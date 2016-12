Kim Kardashian Tak Mau Cerai Meski Sudah Lelah Mengurus Kanye West

JAKARTA - Rumor retaknya rumah tangga Kim Kardashian dan Kanye West semakin santer terdengar. Menurut kabar yang beredar, bintang reality show Keeping Up with the Kardashians ini telah mencapai titik puncak kesabarannya dengan sang suami karena terlalu sering bertengkar.

Berdasarkan sumber dekat keluarga Kardashian, Kanye telah menjadi orang yang sangat berbeda dengan saat awal dia menikah dengan Kim. Hal itu terlihat sejak rapper ini dirawat di rumah sakit, belum lama ini.

“Kim mencintai dan selalu jatuh cinta dengan Kanye, tapi dia hanya tidak menyukai sifatnya saat ini,” kata sumber tersebut.

Pasangan ini tampaknya tidak bisa lagi menyembunyikan ketegangan di antara mereka karena keduanya terlihat mulai kurang bahagia saat menjalani sesi foto keluarga dim omen Natal yang di-posting Kanye di Twitter.

“Kim merasa telah cukup mengurus dia (Kanye) karena dia pun memiliki dua orang anak untuk dirawat. Ketika Kim dan Kanye mulai bertengkar, berdua setuju untuk mengambil waktu keluar dan memberikan ruang satu sama lain,” jelas sumber.

Dilansir Aceshowbiz, sumber tersebut menambahkan masa liburan telah membuat hal-hal sedikit lebih baik bagi mereka daripada sebelumnya. “Kim benar-benar tidak ingin berurusan dengan citra dirinya yang hancur karena perceraian lagi. Jadi pada saat ini, itu (perceraian) bukanlah pilihan,” bebernya.