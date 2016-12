Denada dan Ihsan Tarore Habiskan Momen Liburan di Puncak

JAKARTA - Belum lama ini, sepasang kekasih Denada dan Ihsan Tarore menghabiskan waktu liburan dengan jalan-jalan ke Puncak, Bogor. Tidak hanya berdua, Denada juga turut memboyong putri semata wayangnya, Shakira Aurum.

Denada mengaku bahagia lantaran bisa menghabiskan momen liburan bersama orang-orang terkasihnya. Menurut penyanyi sekaligus bintang sinetron ini sangat sulit mencari waktu untuk liburan di sela-sela jadwal padat mereka.

"Seneng banget karena cari waktunya tuh nggak semudah itu. Cari waktu aku, cari waktu dia (Ihsan), ngumpulinnya setengah mati banget. Ini juga maksain sih," ungkapnya kepada Obsesi.

Selain menikmati udara sejuk pegunungan Puncak, Denada juga mengaku bermain kembang api di sana. Tak hanya sampai di sini, pemain sinetron Cahaya Surga ini tak menyia-nyiakan kesempatan barbeque-an bersama sang kekasih.

"Mumpung lagi di puncak, kita bakar jagung, nyate juga," sambungnya.

Menurut Denada, pergi liburan bersama Ihsan itu hukumnya wajib. Pasalnya, sesibuk apa pun keduanya, mereka tetap harus meluangkan waktu sejenak untuk berangkat liburan bersama agar jalinan asmara keduanya semakin erat.

"Memang we need it (liburan)," tandasnya.