VIDEO: Gisell dan Gading Jelaskan Kondisi Usai Diperiksa BNN, Jessica Iskandar Khawatir

JAKARTA - Kabar penangkapan Gading Marten dan Gisell dalam razia gabungan petugas Badan Narkotika Nasional (BNN), pada Jumat dini hari (30/12/2016) di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, rupanya telah diketahui oleh sesama rekan artis,

Jessica Iskandar menunjukkan ekspresi kekhawatiran melalui sebuah kalimat yang ia tuliskan di kolom komentar dalam salah satu postingan terbaru di akun Instagram Gisell.

"Semoga semua baik-baik ya," tulis wanita yang akrab disapa Jedar.

Menanggapi tulisan Jedar, Gisell langsung memberikan respon. Wanita 26 tahun mengabarkan, saat ini ia dan Gading berada dalam keadaan baik. Ibu dari Gempita Noura Marten hanya merasa kesal lantaran menjadi korban pemelintiran berita.

"All good kok, Mom. You know me. Cuma bete saja kalau simpang siur masalah begini. Nani opungku jantungan pulak di Medan. Hahahahaha. I miss you," sahutnya.

Mengenai kabar penangkapan, Gading telah memberikan klarifikasi bahwa ia dan Gisell dinyatakan bebas dari narkoba. Sama halnya dengan sang suami, Gisell juga ikut menanggapi pemberitaan tersebut lewat sebuah video singkat di Instagram.