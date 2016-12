Ryan Reynolds Jelaskan Alasan Deadpool Tak Main di Logan

LOS ANGELES – Belakangan ramai tersiar kabar jika karakter Deadpool akan muncul di film terbaru Wolverine berjudul Logan. Meski sutradara Logan dan Ryan Reynolds selaku pemeran Deadpool telah memberi bantahan, namun fans tak percaya jawaban mereka.

Untuk memperjelas semuanya, Reynolds kembali mempertegas bahwa Deadpool tak akan muncul di Logan. Suami Blake Lively ini mengungkap alasan kenapa mustahil bagi sosok Deadpool muncul di seri terbaru Wolverine tersebut.

No. I want a Deadpool/Wolvie film. But Logan is its own unique & perfect thing. The Big Red Shit-Talker wouldn't mix with the tone. https://t.co/35WpEJLJ10