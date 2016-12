Ryan Gosling Pastikan Terlibat dalam Film Biopik Neil Armstrong

LOS ANGELES - Ryan Gosling pastikan akan kembali bereuni dengan sutradara Damien Chazelle dalam film biopik Neil Armstrong. Kepastian tersebut didapat usai pihak Universal Pictures memberikan konfirmasi pada Kamis, 29 Desember 2016.

Film yang mengadaptasi novel karya James R. Hansen berjudul First Man: The Life of Neil A. Armstrong itu mengisahkan tentang misi NASA yang ingin mengirim manusia ke bulan, dengan berpusat pada sosok Armstrong dan mengambil latar tahun 1961 hingga 1969. Untuk alur cerita,

Universal mengklaim akan melakukan penjabaran secara detail mengenai pengorbanan Armstrong dan Amerika Serikat dalam melancarkan salah satu misi yang paling berbahaya dalam sejarah pada saat itu.

Sebelum bekerjasama dalam film bertajuk First Man, Gosling dan Chazelle sempat dipertemukan dalam La La Land.

Diberitakan Entertaintment Weekly, film yang baru mulai tayang di awal Desember 2016 itu langsung menuai kesuksesan besar usai berhasil menembus tujuh nominasi dalam Golden Globe Awards. Ketujuh nominasi itu diantaranya seperti Aktor dan Aktris Terbaik, Screenplay dan Sutradara Terbaik, dan OST (Original Soundtrack) Terbaik.

Saat ini, Gosling sendiri tengah disibukkan dengan proses syuting film Blade Runnner 2049. Rencananya, film yang ia bintangi bersama Harrison Ford akan mulai tampil pada 6 Oktober 2017.