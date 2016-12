Biaya Produksi Rp2,6 Triliun, Finding Dory Jadi Film Animasi Termahal 2016

JAKARTA – Untuk film Hollywood, biaya produksi film triliunan rupiah merupakan hal biasa. Selain biaya honor para artis dan kru produksi film, biaya terbesar dalam produksi film adalah saat proses penyuntingan. Penyesuaian warna, penyempurnaan suara, hingga penampahan efek visual adalah tahap-tahap produksi yang bikin pembengkakan dana produksi.

Dilansir Thenumbers, Rabu 28 Desember 2016, inilah film-film dengan biaya produksi termahal tahun 2016.

Captain America: Civil War

Film ini merupakan film ketiga dari petualangan Captain America dan film ke-12 rangkaian Marvel Cinematic Universe. Film yang disutradarai Joe dan Anthony Russo ini menghabiskan biaya produksi sebesar US$ 250 juta atau setara dengan Rp3,3 triliun. Film ini didampingi Batman v Superman: Dawn of Justice menjadi film dengan biaya produksi terbesar tahun 2016.

Finding Dory

Berjarak 13 tahun dari film pertama film animasi Disney ini meraih sukses besar. Hal itu bisa dilakukan karena biaya produksi yang tidak murah. Film yang disutradarai oleh Andrew Stanton dan Angus MacLane menghabiskan biaya produksi US$200 juta atau setara dengan Rp2,6 triliun. Mirip seperti peringkat pertama, Finding Dory tidak sendiri, Rogue One: A Star Wars Story juga menghabiskan biaya produksi yang sama.

Star Trek Beyond

Star Trek Beyond merupakan film ketiga dari franchise Star Trek versi reboot. Disutradarai oleh Justin Lin, film ini dibintangi oleh aktor Indonesia, Joe Taslim. Star Trek Beyond menghabiskan biaya produksi sebesar US$185 juta atau setara dengan Rp2,49 triliun.

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Film ini merupakan karya J.K. Rowling pertama yang difilmkan yang bukan berasal dari novelnya. Film ini memakai alam yang sama dengan seri Harry Potter, namun terjadi puluhan tahun sebelum cerita dalam Harry Potter dimulai. Fantastic Beasts menghabiskan biaya produksi sebesar US$180 juta atau setara dengan Rp2,42 triliun. Film reboot cerita legenda Tarzan, The Legend of Tarzan juga menghabiskan biaya produksi serupa.

X-Men: Apocalypse

Film ini merupakan film ke-9 dari franchise X-Men. Kembali disutradarai oleh Bryan Singer, X-Men: Apocalypse menghabiskan biaya produksi sebesar US$178 juta atau setara dengan Rp2,39 triliun.