Goblin Puncaki 10 Drama Korea Terpopuler 2016

SEOUL – Sepanjang 2016, penggemar drama Korea pasti disuguhkan dengan puluhan drama dengan cerita beragam. Drama dengan jalan cerita mengharukan, persahabatan, dan percintaan masih menjadi favorit tahun ini.

Dikutip Koreaboo, Rabu (29/12/2016), berikut 10 drama terpopuler tahun ini. Adakah favoritmu?

Goblin

Goblin memang baru saja tayang pada awal bulan ini. Tapi, drama ini bisa menjadi drama paling populer sepanjang 2016. Sesuai judulnya, Goblin mengisahkan seorang goblin yang hidup abadi. Ia membutuhkan seorang pengantin wanita untuk mengakhiri kehidupan kekalnya.

Descendants of the Sun

Descendants of the Sun menjadi drama terpopuler tahun ini sebelum Goblin tayang. Dibintangi Song Joong Ki dan Song Hye Kyo, drama ini mengisahkan percintaan yang cukup sulit seorang tentara dan dokter.

Scarlet Heart: Goryeo

Drama saeguk ini memang tak mendapat rating tinggi, tapi Scarlet Heart: Goryeo dibintangi banyak aktor tampan Korea mulai dari Kang Ha Neul, Lee Joon Gi, hingga Baekhyun Exo.

Two Worlds

Drama fantasi W mengisahkan percintaan dua dunia, di dalam komik dan dunia nyata. Dibintangi Han Hyo Joo dan Lee Joong Suk, drama ini selalu mendapat rating dua digit di setiap penayangannya.

Cinderella and Four Knight

Drama berjumlah 16 episode ini dibuat berdasarkan novel dengan judul yang sama pada 2011. Drama ini mengisahkan kehidupan seorang wanita yang harus tinggal bersama dengan empat pria tampan dalam satu rumah.

Cheese in the Trap

Cerita di drama Cheese in the Trap diambil berdasarkan webtoon populer dengan judul yang sama. Drama ini mengisahkan seorang mahasiswi yang jatuh cinta dengan seniornya yang memiliki kepribadian unik dan sulit ditebak.

Uncontrollably Fond

Drama dengan bintang utama Kim Woo Bin dan Suzy Miss A ini cukup menarik perhatian dengan alur ceritanya yang menguras air mata. Mengisahkan sepasang kekasih yang harus terpisah dalam waktu lama, ketika dipertemukan kembali, mereka harus menerima kenyataan pahit saat tokoh utama pria sakit parah.

Doctors

Doctors berkisah kehidupan dokter dengan segala rutinitas mereka. Setiap harinya mereka dihadapkan dengan berbagai macam karakter dan tantangan menyembuhkan penyakit pasien. Drama ini mendapat rating cukup tinggi di tahun ini.

The Legend of the Blue Sea

Drama Lee Min Ho dan Jun Ji Hyun ini menceritakan percintaan antara putri duyung dan seorang penipu ulung. Cinta dua dunia ini menjadikan penonton selalu penasaran ingin menyaksikan kelanjutan drama ini . Hingga saat ini drama ini masih tayang di Korea Selatan.

Romantic Doctor Teacher Kim

Drama romantis ini mulai tayang pada bulan November 2016 hingga Januari 2017. Drama ini cukup menarik perhatian pencinta drama Korea. Terbukti, drama ini menduduki peringkat pertama slot Senin-Selasa selama delapan kali hingga kini.