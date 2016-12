Twilite Orchestra Iringi Musisi Tanah Air Lantunkan Lagu The Beatles

TANGERANG - Grup orkestra yang dipunggawai oleh Addie MS, Twilite Orchestra, memandu sederet musisi Tanah Air melantunkan lagu-lagu hits milik The Beatles. Acara bertajuk Symtronic Beat ini digelar di Summarecon Mall Serpong, Gading Serpong, Tangerang, Jumat (30/12/2016).

Simfoni orkestra ini sekaligus menjadi rangkaian perayaan ulang tahun Twilite Orchestra yang ke-25. Sebelum menggandeng para musisi untuk bernyanyi, Twilite berkonsep 'The First Standing Outdoor Orchestra'.

"Lagu band The Beatles enggak ada yang nggak enak, semua album enak," ujar ayah dari Kevin Aprilio itu di atas panggung.

Twilite Orchestra memulai penampilannya dengan beberapa lagu medley. Di antaranya I Wanna Hold Your Hand dan Let It Be. Mereka sukses membuat paduan suara dari ratusan penonton yang memadati pelataran Summarecon Mall.

Setelah itu, panggung megah dengan tata cahaya mewah dan tata suara menggelegar dilanjutkan oleh para musisi yang menunjukkan kebolehan olah vokal mereka. Oddie Agam dan Aqi Alexa tampil terlebih dulu. Oddie dengan grand piano melantunkan And I Love Her, sementara Aqi menggandeng lagu Yesterday dan Yellow Submarine.

Tak ketinggalan, penyanyi senior Abadi Soesman memanaskan suasana dengan lagu-lagu bertempo up-beat. Seperti I Saw Here Standing There, Hey Jude, dan Rock n Roll Music. Bukan hanya mereka, masih ada Once Mekhel, Sandy Sandoro, Angel Pieters, dan Mono Stereo yang akan melantunkan lagu grup musik legendaris kelahiran Liverpool, Inggris itu.

Ratusan penonton yang duduk santai berjejer di depan panggung sangat menikmati suguhan musik megah dari Twilite Orchestra. Langit mendung usai hujan melengkapi suasana nostalgia malam ini.

Jika Anda berhalangan hadir malam ini, jangan khawatir, besok masih ada suguhan musik yang tak kalah spesial. Penyelenggara menyuguhkan festival dance music yang dikemas dengan permainan laser night, lighting, dan artistic LED screen raksasa.

Akan ada penampilan dari FDJ cantik seperti Claudia Jaramilo dari Colombia, serta FDJ Tanah Air yaitu Goldie Emeralda, dan DJ Andezzz. Tiket yang dipatok sebesar Rp300 ribu untuk early bird dan Rp400 ribu untuk harga normal.