VIDEO: Rilis Akhir 2016, Lagu Amal SM STATION Bukan yang Terakhir

SEOUL – Sebuah lagu dari proyek SM STATION dirilis agensi artis SM Entertainment, pada Jumat (30/12/2016). Lagu tersebut dinyanyikan berbagai artis SM Entertainment yakni Yesung SUJU, Sunny SNSD, Luna f(x), Wendy dan Seulgi Red Velvet, Taeil dan Doyoung NCT 127, hingga artis musikal senior Lee Dong Woo. Namun lagu amal ini bukan yang terakhir akan dikerjakan SM.

Lagu amal berjudul Sound of Your Heart tersebut diciptakan bersama pianis senior Steve Barakatt dan akan digunakan dalam acara yang dilakukan UNICEF bersama SM Entertainment dalam program berjudul Smile For U.

Dilansir Soompi, Jumat (30/12/2016), hasil dari pengumpulan dana hasil lagu tersebut akan digunakan untuk mendanai pengembangan pendidikan musik untuk anak-anak di Vietnam.

Video klip lagu tersebut dapat disaksikan di akun Youtube SMTOWN (SM Entertainment) dan disebarkan lewat media sosial, di antaranya akun Instagram Yesung dan Steve Barakatt serta akun Twitter SMTOWN.

Meski dirilis di pada 30 Desember 2016, rupanya SM Entertainment menjanjikan bahwa lagu bernuansa piano tersebut bukanlah lagu terakhir yang akan keluar dari proyek SM STATION.

"Sound of your Heart" to be released on Dec 30, 2016! #smtown #unicef #stevebarakatt A photo posted by Steve Barakatt (@stevebarakatt) on Dec 26, 2016 at 4:12pm PST

Dalam deskripsi lagu ke-47 yang telah diciptakan dari proyek tersebut, rupanya tersisip kalimat ‘silahkan tunggu track STATION berikutnya’ dan ‘See you next year!’.

SM STATION adalah proyek SM Entertainment untuk merilis lagu setiap pekan selama 2016. Namun, hal tersebut justru menarik minat netizen untuk mendengarkan suara selain Sunny dan Yesung. Pasalnya, lagu tersebut jadi single pertama yang dibintangi Sunny dan Yesung selama proyek SM STATION berlangsung. Bahkan, banyak yang meminta Sunny agar segera memiliki proyek solo.

“@SMTOWNGLOBAL @YouTube Wow. Lagu bagus. Keadilan untuk Sunny. Berikan dia lagu solo. 😤” tulis @taenylovebirds.