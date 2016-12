Minho 'SHINee' Disuruh Ibunya Segera Cari Pacar

SEOUL – Orangtua kerap kali bertanya siapa pacar anaknya ketika putra-putri mereka sudah menginjak usia matang. Itu juga yang dialami oleh Minho. Belum lama ini, idol kelahiran 9 Desember 1991 itu diminta ibunya untuk mencari pacar.

Saat tampil di acara 48 Hours, Minho menelepon ibunya. Dalam sambungan telepon itu, ibu personel SHINee tersebut menyuruhnya segera mencari pacar tahun depan dan mengenalkan wanita beruntung itu padanya.

“Tahun depan usiamu sudah 27 tahun (26 tahun usia internasional). Itu gila. Tahun depan, coba cari pacar. Kau harus berkencan. Sangat tidak menyenangkan. Cari pacar dan kenalkan dia padaku,” kata ibu Minho seperti dilansir Allkpop.

Mendengar perkataan sang ibu, Minho tak kuasa menahan tawa. Pelantun Tell Me What to Do itu berkilah, mengindikasikan tak mau pusing masalah asmara dan ingin fokus berkarier.

“Pacar apa? Aku tidak tahu,” jawab Minho sambil tertawa.

Sepanjang 8 tahun kariernya sebagai idol, Minho belum pernah sekalipun ketahuan atau mengonfirmasi pacaran dengan seseorang.

Meski beberapa kali dikaitkan dengan sejumlah nama, tapi tak satu pun ada bukti yang menunjukkan jika bintang Hwarang itu memang pacaran dengan salah satu dari mereka.