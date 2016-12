FOTO: Fans Indonesia Heboh Taeyong 'NCT127' Ucapkan Terima Kasih

댓글잘보고있어요🙌 감사합니다 thank you 谢谢 ありがとうございます。ขอบพระคุณครับ Terima kasih. Xin đa tạ. 전세계에 있는 모든 팬여러분들 항상 감사합니다 !!! 앞으로 더 열심히해서 멋진 모습 많이 보여드릴게요 항상감사합니다. To all our international fans, we'll work harder next year and make 2017 a great year for nct and our fans. Thank you ❤️😉😉 #댓글고마워요♥#감사합니다#thankyou#谢谢#ありがとうございます#ขอบพระคุณครับ#Terima_kasih#Xin_đa_tạ #NCT127#Limitless#무한적아#無限的我#태용#Taeyong

A photo posted by NCT 127 Official Instagram (@nct127) on Dec 28, 2016 at 6:00pm PST