Rangkum 2016, Fans Kenang Momen Jadul CJR di Twitter

JAKARTA - Menutup tahun 2016, para fans CJR membuat gerakan viral di media sosial lewat tagar #ComateFlashback. Para Comate (sebutan fans CJR) ramai mengenang momen-momen yang mereka alami bersama grup pelantun #Eeeaaa tersebut.

Tagar tersebut sukses merambat naik dalam jajaran Trending Topic Twitter Indonesia. Hingga berita ini diturunkan, mereka sukses menduduki posisi ketiga.

Akun Twitter spesial hashtag resmi fanbase CJR memulai gerakan viral ini pada pukul 11.00 WIB. Mereka juga telah merancang apa yang akan dilakukan mulai 29-31 Desember 2016 untuk meramaikan Twitter dengan konten ketiga idolanya.

"Hi #ComateFlashback utk dlm rangka akhir tahun 2016. Sedangkan besok wish untuk 2017, dan besoknya menyambut 2017. Ok paham?" tulis akun @hastagCJR pada Kamis (29/12/2016).

Berbagai komentar dan pengalaman unik dari para Comate terungkap. Mulai dari rasa syukur bisa terus mendukung idola mereka hingga sampai Iqbaal harus melanjutkan pendidikan ke luar negeri.

"Bersyukur banget bisa jadi bagian dari Comate. Walaupun enggak saling kenal tapi kita tetap kompak dukung CJR #ComateFlashback," tulis @tirzatfl.

"Hal yang paling bikin hati bingung antara sedih atau bangga saat Iqbaal berangkat ke USA," tulis @nabilapramesti5.

"#ComateFlashback 2016 terlalu banyak momen yang dilaluin sama Comate ya, terlalu banyak air mata. Entah itu air mata bahagia / seih," tambah @fatimazh21.

Saat ini, CJR sedang vakum dari kegiatan bersama. Pasalnya, Iqbaal sedang sekolah di Amerika, sementara Kiki dan Aldi melanjutkan karier dengan kegiatan solo.