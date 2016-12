Aktris Senior Debbie Reynolds Meninggal, Hollywood Kembali Berduka

LOS ANGELES – Minggu terakhir di 2016 menjadi pekan duka bagi dunia Hollywood. Sejumlah nama besar meninggal dunia. Terakhir, aktris senior Debbie Reynolds menghembuskan nafas terakhirnya di usia 84 tahun pada Rabu 28 Desember 2016.

Perginya Debbie untuk selama-lamanya menyusul sang putri, Carrie Fisher yang meninggal pada 27 Desember, memberikan duka mendalam bagi Hollywood. Selebriti-selebriti Hollywood ramai-ramai menunjukkan rasa kehilangan mereka atas meninggalnya aktris musikal Singin’ in the Rain tersebut.

I can't imagine what Carrie Fisher and Debbie Reynolds' family are going through this week. I send all of my love.

Bintang Star Trek William Shatner menulis, “Debbie Reynolds adalah salah satu Hollywood Royalty terakhir. Kepergiannya menghancurkan hatiku. Aku berharap dukaku di 2016 ini berakhir.”

Sementara Ellen DeGeneres berkicau, “Aku tak bisa membayangkan apa yang dijalani keluarga Carrie Fisher dan Debbie Reynolds selama minggu ini. Aku kirimkan semua cintaku pada mereka.”

Albert Brooks, sutradara di film Mother yang dibintangi oleh Debbie tak ketinggalan mengungkap duka yang dialaminya. Lewat Twitter, Brooks menyebut Debbie sebagai legenda dan ibu dari filmnya.

Debbie Reynolds, a legend and my movie mom. I can't believe this happened one day after Carrie. My heart goes out to Billie.