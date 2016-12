Abaikan Denda Ribuan Dollar, Justin Bieber Asyik Liburan ke Barbados

LOS ANGELES - Justin Bieber tampaknya sama sekali tidak mempedulikan tuntutan membayar denda sebesar 5.000 US Dollar atau sekira 67 juta rupiah pasca dinyatakan bersalah atas aksi pembatalan sesi meet and greet dalam Purpose World Tour. Alih-alih merasa bersalah, pria 22 tahun malah tertangkap kamera tengah asik menghabiskan waktu libur Natal dan Tahun Baru bersama keluarga di Barbados.

Diberitakan Dailymail, Bieber yang tampak bertelanjang dada dan mengenakan celana renang berwarna hitam, mengajak sang adik, Jaxon untuk berkeliling menyusuri pantai. Puas berkeliling, pelantun Sorry lantas membawa Jaxon bermain jet ski di laut. Bieber terlihat antusias, sementara Jaxon dibuat kebingungan dengan pengalaman pertamanya menunggangi jet ski.

Sebelumnya, seorang fans bernama Melissa Matthai mengajukan gugatan atas pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh Bieber usai dirinya membatalkan sesi meet and greet dalam Purpose World Tour. Diakui oleh Matthai, ia mengalami kerugian sebesar 1.856,35 US Dollar dari biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar dua tiket meet and greet VIP miliknya dan sang anak, Gabriela.

Selain menderita kerugian dari segi materi, Matthai juga menganggap aksi Bieber telah mencederai mental dan sisi emosionalnya sebagai seorang fans. Oleh karena itu, Matthai mengajukan gugatan terhadap Bieber hingga akhirnya Pengadilan memutuskan untuk memenangkan wanita asal Florida tersebut.

Diketahui, Bieber memilih untuk mengabaikan gugatan itu. Selama proses sidang, mantan kekasih Selena Gomez tidak pernah datang memenuhi panggilan Hakim. Bahkan, ia juga tidak menunjuk kuasa hukum untuk mewakili kepentingannya selama berada di persidangan.