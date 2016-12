Lagi, Lee Jong Suk dan Suzy Bae Beradu Akting

SEOUL - Drama Korea kembali menjamur, kali ini duet Lee Jong Suk dan Suzy Bae kembali menghiasi layar kaca lewat drama teranyar bertajuk While You Are Sleeping.

Dua artis populer Korea ini terlihat serasi seperti pangeran dan putri yang mencari cinta.

Mengutip Sindonews, dalam poster tersebut Suzy Bae dan Lee Jong Suk saling membelakangi, keduanya terlihat memejamkan mata sambil menatap ke atas.

Jong Suk terlihat memancarkan kharisma yang berbeda. Sementara, Suzy terlihat seperti gadis polos yang cantik. Ini seolah drama While You Are Sleeping berusaha mengungkap karakter dari masing-masing pemain.

Namun, untuk ceritanya, drama yang akan ditayangkan SBS ini belum bisa membocorkannya, terlebih para pemain baru akan menjalani syuting pada tahun depan.

Skenario drama ini ditulis oleh Park Hye Ryun di mana, Park Hye Ryun merupakan penulis skenario dari drama yang juga pernah dibintangi Lee Jong Suk dan Suzy Miss A ini. Kemampuan akting dari dua artis ini memang tidak diragukan. Banyak Drakor, pecinta drama Korea yang suka.