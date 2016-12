Miley Cyrus Ingin Main Film Lagi dengan Liam Hemsworth

LOS ANGELES – Miley Cyrus dan Liam Hemsworth pertama bertemu di lokasi syuting film The Last Song sebelum keduanya terjebak cinta lokasi. Ingin mengulang masa indah itu, Miley kabarnya berharap bisa bermain film romantis lagi dengan sang tunangan.

Menurut Hollywood Life, Miley ingin mengulang kenangan syuting film romantis lagi dengan Liam sebelum mereka menikah yang direncanakan tahun depan. Pelantun Wrecking Ball itu berharap bisa setidaknya sekali lagi bermain film dengan Liam.

“(Miley) ingin membintangi beberapa film lagi di 2017 dan akan senang sekali jika bisa bermain dengan Liam,” tutur seorang sumber kepada Hollywood Life.

Sumber melanjutkan, “Itu bisa film romantis, komedi, atau apapun dimana mereka memainkan karakter yang membenci satu sama lain. Tapi, dia ingin melakukannya sebelum mereka menikah karena dia bahagia dengan bagaimana hubungannya dan Liam berjalan.”

Alasan Miley untuk bernostalgia dengan bermain film lagi bersama Liam dapat dipahami. Mengingat film adalah awal dari terjalinnya kisah cintanya dan Liam, wajar kiranya jika ia ingin melakukan hal yang sama sekali lagi sebelum memulai lembaran baru dengan bintang Hunger Games tersebut.

Sekedar mengingatkan, The Last Song adalah film romantis Nicholas Sparks yang rilis pada 2010 lalu. Film ini berkisah tentang remaja bandel Ronnie Miller (Miley) dan pria populer, Will Blakelee (Liam). Ketertarikan dua remaja ini pada musik membuat mereka saling jatuh cinta.