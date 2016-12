Rangkaian Film Alien pada Awal Tahun

“In space, no one can hear you scream,” sebuah metafora yang menggambarkan kesendirian dan keputusasaan dalam menghadapi bahaya.

Tag line ini tak lain berasal dari film horor klasik besutan Ridley Scott, Alien, yang secara harfiah berarti “Di ruang angkasa, tidak ada yang bisa mendengar teriakan Anda”. Kali ini saluran film Asia pertama yang didedikasikan secara luas untuk film bergenre horor, thriller dan suspense Thrill kembali membangkitkan rasa takut melalui layar kaca pada awal tahun baru dengan menghadirkan serangkaian franchise film Alien yang akan tayang setiap Senin pukul 20.00 WIB, mulai 2 Januari.

Alien merupakan film horor fiksi ilmiah yang mengisahkan tujuh awak kapal ruang angkasa Nostromo dari bumi yang mendatangi sebuah planet asing karena mendapat sebuah sinyal kehidupan lain. Setelah tiba di planet tempat sinyal berasal, mereka melihat pemandangan luar biasa—sebuah planet asing dengan kapal luar angkasa, mayat makhluk yang tak dikenal dan sarang yang berisikan telur-telur alien. Kane (John Hurt), salah satu awak mencoba melihat lebih dekat hingga sebuah telur menetas dan menyerangnya secara tiba-tiba.

Makhluk tersebut menempel di wajah Kane dan tak ada satu awak pun yang bisa melepasnya. Takut akan kontaminasi, Ripley (Sigourney Weaver) tidak mengizinkan Kane untuk dievakuasi ke dalam kapal, namun Ash (Ian Holm) memaksa Kane untuk tetap masuk. Makhluk tersebut akhirnya terlepas dari wajah Kane dan para awak merayakan keselamatan mereka. Namun nahas, tak lama setelah mereka dapat bernapas lega, Kane tibatiba merintih kesakitan hingga dadanya meledak dan mengeluarkan alien baru.

Adegan meledaknya dada Kane menjadi salah satu adegan paling ikonik dalam perfilman horor fiksi ilmiah. Film pemenang Oscar yang rilis pada 1979 atau 38 tahun silam ini masih berjaya hingga kini dan disebut-sebut sebagai salah satu film horor klasik terbaik oleh para kritikus film. Selain berhasil memenangi Piala Oscar dan BAFTA Awards serta penghargaan bergengsi lainnya, film ini juga merilis film-film lanjutan serta spin-off yang memacu adrenalin Anda.

Keempat rangkaian franchise ini dapat Anda saksikan dalam Thrill of The Week yang siap membuat Anda berdebar. Saksikan rangkaian film franchise klasik Alien : Alien (1979), Alien 3 (1992), Alien vs Predator (2004), dan Alien vs Predator: Requiem (2007) dalam Thrill of The Week yang akan tayang setiap Senin pada bulan Januari pukul 20.00 WIB di Thrill.