FOTO: Nidji Tutup Tahun 2016 dengan Pengerjaan Album Baru

Kata siapa nidji gak bikin album lagi..ini lagi ngerjain album ke 5 , tungguin aja yo tahun depan di umur kami yang ke 15 tahun album ke 5 kami rilis #nidji5thalbum

A photo posted by Rama Akbar (@ramadhistaakbar) on Dec 28, 2016 at 2:33am PST