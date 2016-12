Lagu Starboy Bawa The Weeknd Tiga Kali Puncaki Billboard Hot 100

LOS ANGELES - The Weeknd sukses merajai tangga lagu Billboard Hot 100 untuk ketiga kalinya di tahun 2016. Single terbaru musisi asal Kanada berjudul Starboy mengikuti jejak dua lagu sebelumnya, Can't Feel My Face dan The Hills.

Seperti diberitakan Fader, single berjudul serupa dengan nama album ketiga The Weeknd itu sebelumnya sudah membuntuti lagu Black Beatles milik Rae Sremmurd di urutan kedua selama delapan pekan. Berkat peningkatan angka penjualan yang mencapai angka 49 persen, Starboy akhirnya berhasil menggusur posisi Black Beatles.

Selain Starboy, tujuh belas lagu lain dalam album ketiga The Weeknd rupanya juga sukses menembus Hot 100 dengan tren menanjak. Salah satu yang mengalami peningkatan cukup drastis adalah single berjudul I Feel It Coming, yang naik delapan peringkat dari urutan 33 ke 25.

Keberhasilan Starboy memuncaki tangga lagu Hot 100 ternyata juga membawa sejarah baru bagi duo produser asal Perancis yang tergabung dalam Daft Punk. Berkat keterlibatan sebagai kolaborator dalam single tersebut, Daft Punk akhirnya sukses menempatkan karya mereka di deretan teratas tangga lagu internasional untuk kali pertama.