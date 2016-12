RISING STAR 2016: Ria Artha Tutup Live Audition 2 dengan Kegagalan

JAKARTA - Ria Artha menjadi kontestan terakhir dalam Live Audition sesi 2 Rising Star Indonesia pada Selasa malam 27 Desember 2016. Nyanyikan lagu Colorblind milik Amber Riley, mahasiswi asal Bangka Belitung gagal memenuhi ekspektasi para expert dan hanya mengumpulkan suara sebanyak 42 persen.

Meski tidak memberikan suaranya bagi Ria, Rossa mengaku kecewa. Pasalnya, Rossa menilai penampilan Ria tidak semaksimal seperti saat Room Audition.

"Ada sedikit bagian yang dia all over the phrase. Vokalnya sudah bagus, tapi kamu harus belajar pronounce lagi untuk lagu Inggris. Kamu terlalu banyak pitchy malam hari ini, enggak kayak waktu Room Audition" ujarnya.

Sementara menurut Ariel, faktor pemilihan lagu jadi penyebab utama. Ia menilai, lagu Colorblind yang dipilih Ria membuatnya kurang menonjol dalam aksinya malam ini.

"Ini kan kompetisi. Pilih lagu mesti yang bisa show-off, dan kamu kurang show-off malam ini," tutur Ariel.

