FOTO: Sederet Artis Indonesia Turut Berduka atas Kematian Carrie Fisher

JAKARTA - Kematian Carrie Fisher membuat dunia berkabung. Aktris legendaris pemeran Princess Leia Organa di serial film Star Wars ini meninggal dunia di umurnya yang ke-60 tahun karena serangan jantung. Kematian Carrie juga membawa duka kepada beberapa artis Indonesia yang menggemari serial Star Wars.

Ucapan duka dapat terlihat dari beberapa akun Instagram seleb, di antaranya Andien, Ronal Surapradja, Kevin Julio, dan Marcelino Lefrandt, Rabu (28/12/2016). Mendengar berita tersebut, Andien merasa patah hati dan mengunggah sebuah foto throwback Leia bersama R2D2. "Today's news break my heart," tulis Andien. Andien juga menambahkan hashtag #RIPCarrieFisher di caption foto tersebut.

Ronal juga meramaikan hashtag #RIPCarrieFisher tersebut, mengunggah foto yang menampilkan C3PO, Chewbacca, dan R2D2 memberikan bunga pada makam Carrie. "Goodbye princess... 😒😒😒 #RIPCarrieFisher #PrincessLeia #starwars #sad #fanboy," tulis Ronal.

Marcelino Lefrandt me-repost sebuah foto unggahan artis Hollywood Kelly Brooks, menampilkan sebuah fanart Leia, sedangkan Kevin mengunggah sebuah foto klasik Carrie berwarna hitam putih.

Banyak pula yang mengungkapkan duka dengan jargon populer Star Wars. May the force be with you, Carrie.