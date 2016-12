FOTO: Ronal Surapradja Bakal Kembali Bermusik

JAKARTA - Nama Ronal Surapradja memang meroket ketika membintangi sebuah acara komedi, namun siapa sangka rupanya Ronal masih giat dalam bermusik. Bahkan, Ronal pernah memiliki album di tahun 2007 berjudul Ronaldisko.

Kini, Ronal ingin kembali memulai berkarya sebagai seorang musisi. Pengumuman tersebut pun dibagikan di Instagram, Selasa 27 Desember 2016. Ronal akan kembali menulis lagu dan masuk ke dapur rekaman di tahun 2017. Meski begitu, Ronal ingin banyak yang mengenal kemampuan bermusiknya melalui album pertamanya terlebih dahulu.

"Rencananya tahun depan saya akan masuk studio rekaman lagi untuk menulis dan merekam lagu baru. Buat pemanasan, boleh lah didengerin lagi album Ronaldisko (2007) yang sudah di re-mastered, secara album fisiknya sudah susah ditemukan, di rumah saya sih ada beberapa haha," tulisnya dalam caption.

Untuk yang ingin mengenal lagu Ronal, rupanya album pertamanya sudah disediakan Ronal di berbagai portal musik. Lagu-lagu yang dibuat Ronal bersama dengan Indra Lesmana dan DJ Wiwied Wicaksono tersebut menjanjikan suasana disko new wave ala tahun 80-an.

"Semua lagu yang ada di album ini ditulis oleh saya dan DJ. M @wiwedflux sementara mixing dan mastering oleh the one and only @IndraLesmana. Album ini bernuansakan 80's disko new wave jadi sound-nya memang terasa vintage (jangan pake kata tua ah haha)," Namun, Ronal belum memastikan lagu-lagu seperti apa yang akan dimuat di album keduanya tersebut.