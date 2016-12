FOTO: Ikut Asuh Bilqis, Ayu Ting Ting Berterima Kasih Pada Keluarga

JAKARTA - Ayu Ting Ting sangat sibuk selama tiga tahun hidup Bilqis dan harus menitipkannya kepada keluarga. Maka dari itu, bukan hal yang aneh jika Ayu harus berterima kasih kepada keluarganya yaitu ayah, ibu, dan adiknya telah banyak membantu membesarkan Bilqis. Pun, ucapan tersebut mendapat tempat spesial di akun Instagram Ayu.

Ucapan terima kasih dituangkan dalam dua foto yang diunggah Ayu, menunjukkan Bilqis tengah berpose bersama keluarga. Di satu foto, Bilqis berfoto bersama Syifa, adik Ayu. Syifa berperan besar mengasuh Ayu ketika Ayu tengah bekerja.

"Terima kasih auntie @syifaasyifaaa sudah selalu setia nemenin bilqis setiap bunda kerja, love you so much ❤️ makasih sudah membantu bunda nyiapin ini hehehhehe," tulis Ayu.

Sebuah foto yang lain menampilkan Bilqis bersama ayah dan ibu Ayu, Abdul Rozak dan Umi Kalsum. Sebuah ucapan terima kasih yang panjang pun menyertainya. Menurut Ayu, jasa ayah dan ibu Ayu tidak dapat digantikan dengan apapun dan Ayu pun berterima kasih karena telah membesarkan cucu mereka seperti ketika membesarkan Ayu.

"Terima kasih banyak ayah dan ibu yg sudah membantu teteh merawat dan membesarkan bilqis, terima kasih sudah selalu ada utk teteh dan bilqis, alhmdulillah anak teteh jd anak yg sholeha insa allah berkat bantuan didikan ayah dan ibu, smp kapanpun teteh ngg bs bayar semua yg sudah ayah dan ibu lakukan untuk teteh dan bilqis, smg ayah dan ibu selalu sehat bahagia dan ada selalu untuk teteh dan bilqis, kita sama" membesarkan bilqis jadi anak sholeha yg sukses ya ayah ibu amin ya.....love you ayah ibu," tulis Ayu. Selain itu, ucapan selamat ulang tahun juga terlihat di akun Instagram Syifa dan ibu Ayu.