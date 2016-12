Taeyang 'BIGBANG' Bikin Poster Film Kocak CL '2NE1'

SEOUL - Lagi-lagi Taeyang 'BIGBANG' mengunggah foto kocak dalam akun Instagram miliknya. Seperti yang ia unggah pada hari ini, Rabu (28/12/2016) dengan menampilkan potongan tayangan acara SBS Gayo Daejun dengan wajah CL '2NE1' dan Yoo Hee Yeol.

Kekasih Min Hyo Rin ini menangkap ekspresi tajam mereka yang ia anggap seperti poster film. Ia pun menulis, "Ini terlihat seperti poster film."

Unggahannya tersebut mendapat reaksi kocak dan disukai oleh para netizen yang terbukti lewat jumlah likes yang memasuki angka 300.654, hingga berita ini diturunkan. CL juga ikut memberikan komentarnya terkait unggahan Taeyang yang mencatut fotonya.

"I love this right now ... what," tulis CL lewat akun @chaelincl.

Beberapa jam kemudian, pelantun Eyes, Nose, Lips kembali mengunggah foto serupa dengan hasil editannya. Ia menulis lirik lagu terbaru CL berjudul Lifted yang berbunyi About to Get Lifted sebagai judul film.

Layaknya poster film lainnya, ia juga menambahkan keterangan penayangan dengan menambahkan tangga lahir CL sebagai tanggal tayang. Poster tersebut berbunyi 'Tayang di Bioskop 26 Febuari 2016. Caerin Lee' dan menambahkan keterangan foto, "Depp movie ... Congratz!!!"

Ini bukan kali pertama Taeyang mengedit foto dan diunggah ke media sosial yang mengundang gelak tawa fans. Sebelumnya, ia mengunggah foto aksi panggungnya yang diedit dengan gambar seperti dirinya bak pelari handal.