FOTO: Ucapkan Ulang Tahun untuk Bilqis, Instagram Raffi-Nagita Heboh

Selamat ulang tahun Bilqis Khumairah Razak ... jadi anak solehah , pinter , sayang sama semuanya,banyak rezekinya dan panjang umurnya yaaa πŸŽ‰πŸŽπŸŽˆβ€οΈ

A photo posted by Raffiahmad Nagitaslavina1717 (@raffinagita1717) on Dec 27, 2016 at 11:28pm PST